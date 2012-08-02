У Криму оголошено штормове попередження

Кримське управління МНС оголосило штормове попередження в регіоні через погіршення погоди.

Про це повідомила прес-служба відомства.

"2 серпня очікуються сильні зливи, грози, град, шквали вітру до 20 метрів за секунду", - говориться в прес-релізі.

Разом з тим наприкінці тижня в Криму буде сильна спека. За інформацією МНС, 5-7 серпня максимальна температура повітря досягне 38°, у степовій частині півострова - до 42°.

МНС попереджає, що в регіоні зберігається надзвичайна пожежна небезпека.

У повідомленні також зазначається, що 1 серпня в Чорноморському районі півострова зливою підтоплено більш як 100 приватних будинків. До ранку сьогоднішнього дня рівень води в приміщеннях рятувальники знизили до мінімального.