В Івано-Франківську через вибух газу постраждав чоловік

В Івано-Франківську внаслідок вибуху газу в будинку постраждав чоловік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області, вибух газу без подальшого горіння стався учора близько 11-ї год. в житловому будинку по вул. Коновальця.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що аварія сталася у підсобному приміщенні літньої кухні. Постраждав 31-річний чоловік, родич власниці будинку. З опіками І та ІІ ступеня (60% поверхні тіла ) потерпілого госпіталізовано до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні.

Крім того, вибуховою хвилею знищено вікна та двері будівлі, пошкоджено речі домашнього вжитку.

Попередня причина вибуху – витік газу з пошкодженої труби у приміщенні будинку.

Прокуратура здійснює нагляд за проведенням перевірки за вказаним фактом.

