За побиття доньки чоловіка посадять на 5 років

Вироком Тернопільського міськрайонного суду до 5 років позбавлення волі з випробуванням строком на 3 роки засуджено батька малолітньої дитини, який заподіяв їй тілесні ушкодження.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

У ході судового розгляду кримінальної справи підтверджено, що мешканцем Тернополя систематично застосовувались до фізичні покарання до 13-річної малолітньої доньки. Під час чергової сварки чоловік умисно зламав дитині палець на нозі.

За вказаним фактом прокуратурою Тернополя було порушено, розслідувано, а надалі направлено до суду кримінальну справу за обвинуваченням батька дитини у вчиненні злочинів, передбачених ст. 166 та ст.122 КК України (злісне невиконання обов’язків з догляду за дитиною та умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Вироком суду батько визнаний винним у скоєнні даних злочинів і засуджений до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки. Наразі вирок суду набрав законної сили, зазначили в прокуратурі.