На Тернопільщині за добу виявлено 37 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомили кореспондента УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління МНС, під час проведення земляних робіт у селі Городище Зборівського району виявлено 16 артилерійських снарядів, 3 ручних гранати та 6 мінометних мін часів Другої світової війни.

У селі Манаїв цього ж району виявлено 11 артснарядів та 1 авіаційну бомбу.

Всі боєприпаси були знайдені під час проведення будівельних робіт.

Місця знахідки огороджено до приїзду групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону МНС і передано під охорону працівникам міліції з метою недопущення сторонніх осіб.

Загалом з початку року на території Тернопільської області виявлено 687 вибухонебезпечних предметів часів минулих воїн.