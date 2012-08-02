На 2-річну дитину, що пропала тиждень тому, імовірно, напали вовки

Співробітниками Тарутинського РВВС Одеської області виявлено приблизно за півтора кілометра від селища Березине останки 2-річної дитини з неблагополучної сім`ї.

Про її зникнення мати заявила ще 23 липня цього року, повідомили УНІАН у райвідділі міліції.

«Після багатьох днів пошуку серед поля було знайдено лише деякі фрагменти трупа: голову й руки загиблого Стасика, - уточнив начальник Тарутинського РВВС Іван Іщенко. – Виявлені останки дитини відправили до Одеси для проведення судмедекспертизи».

Як з`ясували співробітники міліції, мати дитини з трьома дітьми приїхала тиждень тому із сусіднього району погостювати в рідній домівці. Родичі випили за зустріч, і ніхто не побачив, як дитина вийшла з будинку в двір, а потім на сільську вулицю. Про зникнення дитини мати повідомила лише наступного дня, проте багатоденні пошуки були безрезультатними.

«Не можна виключити, що дитина стала жертвою вовків, які з`являються подекуди в районі», - зазначив І.Іщенко. – Втім, можливо, також, що малюк загинув від сонячного удару або зневоднення організму». За цим фактом порушено кримінальну справу за ознаками ст.115 (вбивство) КК України. Також вирішується питання про порушення кримінальної справи за фактом неналежного виконання батьківських обов`язків матір`ю загиблого малюка.