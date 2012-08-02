Вінниччина: півторарічний малюк згорів у новому автомобілі

В с. Олексанрівка Томашпільського району Вінницької області 1 серпня внаслідок пожежі в автомобілі згорів півторарічний малюк.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі територіального управління МНС України у Вінницькій області.

З`ясувалось, що батько дозволив дитині погратись в автомобілі, який вони придбали кілька днів тому. Батько посадив хлопчика в авто, а сам відлучився. Через деякий час чоловік почув крики з подвір`я. Прибігши, він побачив, що горить салон автомобіля, в якому знаходиться його син. Чоловік і жінка цеглиною вибили скло в легковику, дістали дитину і відвезли до реанімаційного відділення Томашпільської районної лікарні.

Під час пожежі дитина отримала 90-95% опіків всього тіла. Через травми, несумісні з життям, хлопчик помер у лікарні не приходячи до свідомості.

На місці трагедії під час огляду обгорілого салону автомобіля правоохоронці з рятувальниками виявили сірники.

За попередньою інформацією, причиною пожежі стали дитячі пустощі з вогнем.