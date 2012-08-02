Молода жінка померла внаслідок невдалої операції

11:43, 02 серпня 2012
Новини регіонів
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Порушено кримінальну справу

На Прикарпатті порушено кримінальну справу за фактом смерті молодої жінки внаслідок невдалої операції

Івано-Франківськ. 2 серпня. УНІАН. На Прикарпатті прокуратура порушила кримінальну справу за фактом смерті молодої жінки внаслідок невдалої операції.

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області, у Калуській центральній районній лікарні після невдалої операції померла 23-річна жителька Калуського району.

Встановлено, що напередодні жінці провели планову операцію з видалення грижі поперекової ділянки хребта. Через декілька годин після операції стан пацієнтки різко погіршився і вона померла.

За результатами перевірки порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 140 «невиконання чи неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого» Кримінального кодексу України.

Досудове слідство контролює прокуратура.

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