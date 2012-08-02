Житомирщина: 20-річна жінка вбила новонароджене немовля

13:06, 02 серпня 2012
Новини регіонів
0

Світить 5 років

На Житомирщині порушено кримінальну справу стосовно жінки, яку підозрюють в тому, що вона вбила своє новонароджене немовля та викинула його в озеро.

Як повідомила УНІАН працівник Відділу громадських зв’язків Управління МВС України у Житомирській області Ольга Номерчук, "у Коростишеві молода жінка народила та кинула своє дитя в кущах за будинком подруги, а через три дні тіло новонародженого перенесла у міський парк і викинула в озеро".

25 липня у цьому озері в центральному парку Коростишева міліція знайшла тіло новонародженої дитини. У тому ж парку неподалік була мати немовляти.

Справу порушено за статтею 117 (умисне вбивство матір`ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.

Як повідомила УНІАН старший інспектор відділення кримінальної міліції у справах дітей Коростишівського райвідділу міліції Ірина Гуменюк, затримана 20-річна мешканка Коростишева виховує трирічну доньку від невдалого шлюбу, не має постійного місця проживання, тимчасово мешкає у знайомих. Останні два місяці вона жила за кошти, отримані від продажу зібраних у лісах ягоди. Завагітнівши, жінка не стала на облік у поліклініку, а народила у дворі приватного будинку випадкової подруги. Після пологів жінка не принесла дитину у будинок подруги і не сказала їй, що вже народила. Тільки через три доби подруга, проходячи біля кущів на задньому дворі, знайшла тіло мертвого немовляти. Вона вигнала подругу із мертвим немовлям та подзвонила у міліцію. Тоді ж матір і викинула свою дитину в озеро.

Як поінформував УНІАН старший слідчий слідчого управління обласної міліції Ярослав Бондарчук, зараз тривають експертизи, за результатами яких буде зрозуміло, від чого померло немовля.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter