Житомирщина: 20-річна жінка вбила новонароджене немовля

На Житомирщині порушено кримінальну справу стосовно жінки, яку підозрюють в тому, що вона вбила своє новонароджене немовля та викинула його в озеро.

Як повідомила УНІАН працівник Відділу громадських зв’язків Управління МВС України у Житомирській області Ольга Номерчук, "у Коростишеві молода жінка народила та кинула своє дитя в кущах за будинком подруги, а через три дні тіло новонародженого перенесла у міський парк і викинула в озеро".

25 липня у цьому озері в центральному парку Коростишева міліція знайшла тіло новонародженої дитини. У тому ж парку неподалік була мати немовляти.

Справу порушено за статтею 117 (умисне вбивство матір`ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.

Як повідомила УНІАН старший інспектор відділення кримінальної міліції у справах дітей Коростишівського райвідділу міліції Ірина Гуменюк, затримана 20-річна мешканка Коростишева виховує трирічну доньку від невдалого шлюбу, не має постійного місця проживання, тимчасово мешкає у знайомих. Останні два місяці вона жила за кошти, отримані від продажу зібраних у лісах ягоди. Завагітнівши, жінка не стала на облік у поліклініку, а народила у дворі приватного будинку випадкової подруги. Після пологів жінка не принесла дитину у будинок подруги і не сказала їй, що вже народила. Тільки через три доби подруга, проходячи біля кущів на задньому дворі, знайшла тіло мертвого немовляти. Вона вигнала подругу із мертвим немовлям та подзвонила у міліцію. Тоді ж матір і викинула свою дитину в озеро.

Як поінформував УНІАН старший слідчий слідчого управління обласної міліції Ярослав Бондарчук, зараз тривають експертизи, за результатами яких буде зрозуміло, від чого померло немовля.