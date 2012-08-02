На Луганщині реалізовуватиметься програма планування сім'ї

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) реалізовуватиме у Луганській області програму з планування сім`ї і збереження репродуктивного здоров`я жінок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської облдержадміністрації, відповідні пункти передбачені в угоді, яку було підписано сьогодні, 2 серпня, між ОДА і USAID.

Угода про партнерство підписана в рамках програми USAID «Здоров`я жінок України».

«Спільно з партнерами з державного і недержавного секторів будуть організовані просвітницькі кампанії для населення, щоб послуги з планування сім`ї і репродуктивного здоров`я ставали доступнішими. Ця програма має на меті сприяння збереженню репродуктивного здоров`я жінок і сімей шляхом поліпшення послуг з планування сім`ї і репродуктивного здоров`я як альтернативи незапланованій вагітності і абортам», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, планується, що завдяки збільшенню використання сучасних, безпечних і ефективних методів контрацепції в Луганській області знизиться рівень абортів і смертності матерів після таких медичних втручань.

Луганська область одна з перших приєднується до програми «Здоров`я жінок України». Загалом 16 областей України братимуть участь в її реалізації. Там програму почнуть реалізовувати в 2012, 2013 і 2014 роках.