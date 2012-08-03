Хірурги захищають колегу, звинуваченого у смерті пацієнтки

Члени наукового товариства хірургів Хмельницької області та асоціації анестезіологів звернулися до ЗМІ та влади з проханням припинити переслідування головного хірурга управління охорони здоров’я краю Анатолія Суходолі, якого звинувачують у смерті 26-річної жінки.

Як передає кореспондент УНІАН, під відповідним зверненням підписалися 582 хірурги і лікарі хірургічного профілю Хмельниччини.

“Ми звертаємося до медичної громадськості та пересічних громадян Хмельницької області та України з проханням не допустити цькування та приниження в засобах масової інформації особи висококваліфікованого спеціаліста, хірурга вищої категорії, заслуженого лікаря України, декана факультету удосконалення лікарів, доктора медичних наук, професора, головного хірурга управління охорони здоров’я нашої області, депутата обласної ради Суходолі Анатолія Івановича”, - йдеться у тексті звернення.

На думку хірургів регіону, необґрунтовані звинувачення не тільки принижують гідність лікаря, а й підривають довіру до лікарів в цілому і породжують нездорові настрої в громадянському суспільстві.

Вони наголосили, що А.Суходоля провів понад 10 тис. операцій і врятував тисячі людей.

Як повідомляв УНІАН, головному хірургу Хмельницької області А.Суходолі заборонили оперувати у Хмельницькій обласній лікарні.

“Те, що він буде відсторонений зараз від будь-яких оперативних втручань в обласній і районній лікарнях, він оперувати не буде – це так”, - сказав 26 липня перший заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації Вадим Гаврішко.

“Ми поступимо так, як потребує закон. За цим випадком розпочато розслідування і воно знаходиться на контролі в правоохоронних органів і особисто в голови облдержадміністрації”, - наголосив В.Гаврішко.

Причиною скандалу, в якому опинився відомий хірург А.Суходоля, стала загибель 26-річної мешканки райцентру Білогір’я (Хмельницька область). Молода вчителька померла після операції з видалення кісти на печінці, яку проводив хірург області у власній приватній клініці.

Родичі жінки звинувачують у смерті лікарів, А.Суходоля - вину медиків відкидає.

Наразі справою займається міліція. Правоохоронці з’ясовуватимуть, хто винен у тому, що жінка померла, і вирішуватимуть, чи порушувати проти професора А.Суходолі кримінальну справу.