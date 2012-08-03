Кіровоградщина: троє працівників отруїлись випарами

В місті Новомиргород на Кіровоградщині загинули троє працівників підприємства «Шкірзавод-Златопільський», які проводили чистку відстійника.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

Ще одного чоловіка у непритомному стані госпіталізовано до центральної районної лікарні.

Під час перевірки встановлено, що четверо працівників дубильного цеху виконували роботи на очисних спорудах підприємства, в результаті чого зазнали отруєння випарами невідомої речовини.

За даним фактом прокуратурою Новомиргородського району порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Проводяться першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи.