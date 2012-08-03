Чому померла 11-річна дитина на Вінниччині

На Вінниччині прокуратура Чечельницького району перевіряє законність і обгрунтованість відмови міліції порушити кримінальну справу за фактом смерті 11-річної дитини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Вінницької області.

Прокуратура Чечельницького району контролює проведення перевірки за фактом смерті хлопчика у Чечельницькій районній лікарні, який помер, за висновками судово-медичного експерта, через остеоміеліт правої стегнової та великої гомілкової кістки, сепсис. Наразі проводиться і ряд судово-медичних досліджень органів померлого.

Під час дослідчої перевірки встановлено, що лікування хлопчика проводилось лікарями районної лікарні згідно з рекомендаціями лікарів дитячої обласної лікарні та центру медицини катастроф, про що є відповідні записи в медичній документації. У зв’язку з прогресуванням захворювання та появою нових вогнищ враження його було двічі прооперовано обласним дитячим хірургом, але хлопчик помер.

За результатами перевірки слідчим Чечельницького райвідділу УМВС прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи у зв’язку з відсутністю складу злочину у діях медпрацівників.

На даний час прокуратурою Чечельницького району витребувано відмовний матеріал та перевіряється законність і обгрунтованість прийнятого рішення.

Натомість, як повідомляли ЗМІ, батьки хлопчика звинувачують лікарів у невчасно наданій медичній допомозі. За словами матері хлопчика, вони годину чекали в медзакладі лікарів саме тоді, коли в хлопчика була температура 40 і дитині була необхідна негайна допомога. При цьому вона зазначила, що лікарі в цей час святкували день народження свого колеги.