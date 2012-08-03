Кіровоградщина: селянин стріляв через пошкоджений город

На Кіровоградщині житель села Новопетрівка Маловисківського району пострілами з пневматичного пістолета завдав тілесних ушкоджень кіровоградцю, який проїхав автомобілем через його город.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

Подія трапилась серед ночі. Кіровоградець приїхав у село, щоб порибалити на місцевому ставку. Сварка між чоловіками виникла з приводу пошкодженого автомобілем городу. Перший постріл селянин здійснив у повітря, а другим завдав ушкодження кривднику у вигляді гематоми на правій нозі.

Маловисківським РВ УМВС України в області за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Стрільця наразі розшукують.