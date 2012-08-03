Студенти-іноземці влаштували стрілянину у Кіровограді

У Кіровограді троє іноземців, студентів Державної льотної академії України, влаштували бійку з таксистом, в ході чого здійснили кілька пострілів з пневматичного пістолета.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

Студенти ДЛАУ вночі повертались із розважального центру, коли в центрі міста між ними та таксистом на ґрунті особистих неприязних стосунків виникла сварка, що переросла в бійку. У ході з’ясування стосунків один із іноземців здійснив кілька пострілів. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Ленінським відділом міліції Кіровограда за фактом хуліганства порушено кримінальну справу. Хід її розслідування взято на контроль прокуратурою області.