У Чернігові впала з 4-го поверху 12-річна дівчинка

15:25, 03 серпня 2012
Новини регіонів
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На околиці міста

У Чернігові впала з четвертого поверху і загинула 12-річна дівчинка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернігівської області, зокрема, учора ввечері на околиці міста у недобудованому будинку було знайдено мертвою 12-річну дівчинку.

За попередніми даними, дитина загинула внаслідок падіння з четвертого поверху.

Перевірку обставин загибелі дитини проводить Чернігівській райвідділ УМВС України в області. Прокуратура області її проведення взяла на контроль.

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