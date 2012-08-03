У Чернігові впала з 4-го поверху 12-річна дівчинка
15:25, 03 серпня 2012Новини регіонів
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На околиці міста
У Чернігові впала з четвертого поверху і загинула 12-річна дівчинка.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернігівської області, зокрема, учора ввечері на околиці міста у недобудованому будинку було знайдено мертвою 12-річну дівчинку.
За попередніми даними, дитина загинула внаслідок падіння з четвертого поверху.
Перевірку обставин загибелі дитини проводить Чернігівській райвідділ УМВС України в області. Прокуратура області її проведення взяла на контроль.
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