Житомирщина: 3-річна дівчинка потонула у надувному басейні

16:41, 03 серпня 2012
Новини регіонів
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Онучка без нагляду

У Житомирській області через недогляд дорослих у надувному басейні потонула 3-річна дитина.

Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області, трагедія сталася вчора, 2 серпня, у селі Білий Берег Малинського району.

Бабуся залишила онуку без нагляду на деякий час. Граючись у дворі, дівчинка залізла у надувний басейн і потонула.

Наразі за цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка.

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