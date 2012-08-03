Житомирщина: 3-річна дівчинка потонула у надувному басейні
16:41, 03 серпня 2012Новини регіонів
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Онучка без нагляду
У Житомирській області через недогляд дорослих у надувному басейні потонула 3-річна дитина.
Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області, трагедія сталася вчора, 2 серпня, у селі Білий Берег Малинського району.
Бабуся залишила онуку без нагляду на деякий час. Граючись у дворі, дівчинка залізла у надувний басейн і потонула.
Наразі за цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка.
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