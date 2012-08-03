Полтавщина: через спеку населенню заборонили відпочивати в лісах

Жителям Полтавщини тимчасово заборонили відпочивати в лісах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Полтавської обласної державної адміністрації, зазначивши, що відповідне розпорядження підписав губернатор області Олександр Удовиченко.

У розпорядженні «Про заходи щодо попередження лісових пожеж і дотримання вимог правил пожежної безпеки в лісах області» сказано, що при високому - 5 рівні пожежної небезпеки, який запроваджено на території області, населенню взагалі забороняється відвідувати ліси.

Районні державні адміністрації повинні забезпечити контроль за недопущенням лісових пожеж, випалюванням стерні, займанням торфу.

Також органам влади доручено проводити роботу з інформування населення про встановлення класу пожежної небезпеки за погодними умовами і заборони доступу населення в ліси.