У Кременчуці вантажний потяг збив 25-річного чоловіка

Сьогодні, 3 серпня, в 14.05 в Кременчуці (Полтавська обл) на залізничному переїзді біля Крюковського вагонобудівного заводу вантажний потяг на смерть збив 25-річного кременчужанина.

Про це журналістам повідомив прес-офіцер лінійного відділу міліції на станції Кременчук Ігор Гольцов.

За його словами, вантажний потяг їхав з боку станції Бурти в строну Полтави. На переїзді був відпущений шлагбаум, працювала світлова сигналізація, чергова по переїзду контролювала ситуацію.

«Коли потяг наблизився до переїзду, на нього вийшов чоловік з навушниками у вухах. Йому всі кричали про небезпеку, але він цього так і не почув. Чергова по переїзду свистіла в свисток і кричала. Машиніст застосував екстрене гальмування. Але потяг не так швидко зупинити. Від удару чоловіка відкинуло на 30 метрів. Він помер на місці», -сказал І.Гольцов.

Медики констатували, що чоловік одержав політравму не сумісну з життям. Труп чоловіка направлений в морг.