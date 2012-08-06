Прикарпаття: від ударів блискавки загорілися дві будівлі

В Івано-Франківській області вчора ввечері внаслідок ударів блискавки загорілися дві будівлі.

Як повідомили УНІАН у територіальному управлінні МНС в Івано-Франківській області, в обласному центрі виникла пожежа на горищі будівлі недіючої прохідної ВАТ «Металопласт». Вогонь пошкодив покрівлю та деревяні конструкції даху на площі 20 кв. м.

У селі Лісна Тарновиця Надвірнянського району сталася пожежа у господарській споруді. Вогонь знищив покрівлю, 3 тонни сіна, сільськогосподарські інструменти. Врятовано дві сусідні будівлі.