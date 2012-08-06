У Львові цигани напали на інспекторів ДАІ

У Львові на інспекторів ДАІ під час виконання службових обов’язків напали цигани.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, інцидент стався 3 серпня.

Інспектори ДАІ зупинили легковий автомобіль ВАЗ. На пропозицію правоохоронців пред’явити документи, як повідомляють у прес-службі, та провести огляд щодо вживання заборонених речовин, водій легковика відмовився.

«Після цього між працівниками ДАІ та особами циганського походження (водієм та пасажиром вказаного автомобіля) відбулась шарпанина. За декілька хвилин до сутички приєдналось близько 10 осіб циганського походження, внаслідок чого вказаними працівниками було викликано допомогу», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що до приїзду на місце події бійців спецпідрозділу міліції «Беркут» загальна кількість циган становила близько 40 осіб.

«У зв’язку з невиконанням законних вимог працівників правоохоронних органів припинити протиправні дані один з інспекторів ДПС ДАІ використав спецзасіб «ПМ» - вистрілив вгору п’ять разів. Двох активних учасників сутички затримано», – наголошують в прокуратурі.

За вказаним фактом прокуратура Шевченківського району Львова порушила кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 342, ч.2 ст. 345 КК України (опір працівникові правоохоронного органу та заподіяння йому легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень).