Львівщина: 16 осіб отруїлися на святкуванні дня народження

На Львівщині госпіталізовано 16 осіб, які отруїлися на святкуванні дня народження в будинку дитини

Як повідомляє прес-служба МНС України, 4 серпня до інфекційного відділення Мостиської центральної районної лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 16 осіб (у тому числі 8 дітей), які святкували день народження в будинку дитини сімейного типу у с. Шегині, та вживали страви домашнього приготування.

Госпіталізовані перебувають у стані середнього ступеня важкості.

Фахівцями районної СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.

