У Миколаївській області згоріло 6 гектарів лісу.

Як повідомляє прес-служба МНС України, учора о 19.50 поблизу с. Коблево Березнянського району сталося загорання сухої трави та хвойного лісу на площі близько 6 га. О 22.20 пожежу ліквідовано.

До гасіння пожежі від Територіального управління МНС у Миколаївській області залучалось 40 осіб та 9 од. пожежної та спеціальної техніки. Причина пожежі встановлюється.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.