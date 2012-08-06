17-річний хлопець потрапив до реанімації після укусу гадюки

На Житомирщині 17-річного хлопця вкусила змія.

Як повідомили УНІАН у територіальному управлінні МНС у Житомирській області, до рятувальників міста Овруч Житомирської області, 2 серпня надійшла інформація від чергового Овруцької центральної міської лікарні про те, що в одному з сіл району змія вкусила17-літного юнака.

Хлопця доставили до реанімаційного відділення Овруцької районної лікарні. Там він перебуває і досі.

Загалом з початку року на території Житомирської області від укусів змій постраждало понад 20 осіб, що удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.