17-річний хлопець потрапив до реанімації після укусу гадюки
11:40, 06 серпня 2012Новини регіонів
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Цього року жертв більше вдвічі
На Житомирщині 17-річного хлопця вкусила змія.
Як повідомили УНІАН у територіальному управлінні МНС у Житомирській області, до рятувальників міста Овруч Житомирської області, 2 серпня надійшла інформація від чергового Овруцької центральної міської лікарні про те, що в одному з сіл району змія вкусила17-літного юнака.
Хлопця доставили до реанімаційного відділення Овруцької районної лікарні. Там він перебуває і досі.
Загалом з початку року на території Житомирської області від укусів змій постраждало понад 20 осіб, що удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.
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