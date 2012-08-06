Гендиректор ДП Міноборони незаконно віддав санаторій у Ялті

Прокуратурою Кримського регіону України з нагляду за додержанням законів у оборонній сфері направлено до суду кримінальну справу за обвинуваченням генерального директора одного із державних підприємств Міністерства оборони України у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 365 Кримінального кодекса України.

Установлено, що посадовець, перевищуючи службові повноваження, діючи в інтересах третіх осіб, передав у власність товариств з обмеженою відповідальністю будівлі та споруди військового санаторію у м. Ялта вартістю 58,5 млн грн, повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

До Господарського суду прокуратурою заявлено позови про повернення зазначених будівель та споруд у власність держави. На даний час один з позовів розглянуто та державі повернуто нерухоме майно вартістю 2,9 млн грн.

У ході досудового слідства накладено арешт на майно обвинуваченого вартістю 2,2 млн грн.