У Херсонській області горіло сто гектарів сухої трави

3 серпня, о 16 годині 40 хвилин поблизу с. Стара Збур’ївка Голопристанського району Херсонської області виникла пожежа, внаслідок якої вогнем знищено близько 100 гектарів сухої трави, 10 гектарів лісової підстилки та 4 гектари верхового лісу.

Як повідомляє прес-служба МНС України, пожежа сталася на території Збур’ївського лісництва ДП „Голопристанське ЛМГ”. О 19 год. 40 хв. пожежу локалізовано, на місці пожежі проводиться спостереження та патрулювання. До робіт залучено 75 осіб особового складу, 30 одиниць техніки, у тому числі від МНС 50 чоловік особового складу, 13 одиниць техніки та гелікоптер Мі-8 МНС з водозливним пристроєм.

На місці події працює оперативна група Територіального управління МНС в Херсонський області.