Померла 51-річна жінка, яка впала в ліфті в Центрі ендокринології

Померла 51-річна жінка, яка впала в ліфті 31 липня в столичному Центрі ендокринології на вул. Пушкінській, 22.

Як повідомляє газета “Сегодня”, Світлану Затулу сьогодні поховають на Біличанському кладовищі. У неї залишився 24-річний син, який два роки тому вже втратив батька.

Видання відзначає, що С.Затула була власницею продуктових магазинів і у неї виникли проблеми зі щитовидкою. Сестра загиблої Людмила сказала, що щитовидна залоза «у неї була трохи збільшена, тому Свєта вирішила підлікуватися». «Коли вона здала аналізи, виявилось, що все в нормі. Але лікарі порадили зробити крапельниці, і вона погодилася», - сказала сестра. За її словами, 31 липня о 7.00 Світлана йшла саме на крапельницю, сіла в ліфт на 4-му поверсі центру і хотіла спуститися на третій, але між поверхами підйомник завис, а потім і зовсім обірвався, полетівши вниз. «Те, що тоді говорили, мовляв, ліфт обірвався через перегрів чи вантаж - неправда. Вона важила лише 65 кг і не могла створити таке навантаження, щоб ліфт обірвався. Він явно був несправний», - сказала сестра загиблої. За її словами, з роздробленим тазом і величезною гематомою на спині Світлану відвезли до лікарні, де за її життя боролися два дні, але вона померла. У результатах розтину, який зробили лише в суботу, 4 серпня, написано: «Загинула від падіння ліфта».

Син загиблої Євген розповів: «Ми написали заяву в прокуратуру, зверталися в мерію, але у нас тільки прийняли заяви - і все. Ніхто не телефонує, ніхто нічого не говорить», навіть місце на кладовищі сім`ї довелося буквально вибивати.

«Нам два дні не хотіли виділяти одне місце на Біличанському кладовищі, погодилися тільки тоді, коли кореспонденти «Сегодня» стали дзвонити. Але ми все одно заплатили за ритуальні послуги 7 тис. грн, за кремацію 662 грн», - розповіла Людмила.

Як відзначає газета, в столичному головному управлінні охорони здоров`я обіцяють компенсувати всі витрати сім`ї загиблої жінки. «У понеділок питання компенсації вирішуватиметься на рівні адміністрації. Ми обов`язково врахуємо всі витрати, але поки що точну суму компенсації я не можу назвати», - сказав начальник головного управління Віталій Мохорев.