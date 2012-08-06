На Харківщині у ставку потонула дівчинка

У селі Кутузівка Харківського району Харківської області під час купання у ставку потонула дівчинка 2003 року народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного територіального управління МНС у Харківській області, правоохоронці з’ясовують обставини події.

Всього впродовж тижня у водоймах Харківщини потонуло 9 осіб, шестеро із них - 4 серпня.