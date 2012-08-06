На Харківщині у ставку потонула дівчинка
12:04, 06 серпня 2012Новини регіонів
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За один день - 6 жертв
У селі Кутузівка Харківського району Харківської області під час купання у ставку потонула дівчинка 2003 року народження.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного територіального управління МНС у Харківській області, правоохоронці з’ясовують обставини події.
Всього впродовж тижня у водоймах Харківщини потонуло 9 осіб, шестеро із них - 4 серпня.
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