На Прикарпатті змія вкусила 6-річного хлопчика
12:04, 06 серпня 2012Новини регіонів
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Доставлено до лікарні
На Прикарпатті 6-річного хлопчика вкусила змія.
Як сьогодні повідомили УНІАН у територіальному управлінні МНС в Івано-Франківській області, до рятувальників міста Яремче Івано-Франківської області, 3 серпня близько 08:00, надійшла інформація від чергового Яремчанської центральної міської лікарні про те, що на вул. Свободи (центр міста) змія вкусила 6-річну дитину.
Хлопчика доставили в Івано-Франківську обласну дитячу клінічну лікарню.
Загалом у цьому році на території Івано-Франківської області від укусів змій постраждали 30 осіб, що удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.
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