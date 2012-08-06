На Прикарпатті змія вкусила 6-річного хлопчика

На Прикарпатті 6-річного хлопчика вкусила змія.

Як сьогодні повідомили УНІАН у територіальному управлінні МНС в Івано-Франківській області, до рятувальників міста Яремче Івано-Франківської області, 3 серпня близько 08:00, надійшла інформація від чергового Яремчанської центральної міської лікарні про те, що на вул. Свободи (центр міста) змія вкусила 6-річну дитину.

Хлопчика доставили в Івано-Франківську обласну дитячу клінічну лікарню.

Загалом у цьому році на території Івано-Франківської області від укусів змій постраждали 30 осіб, що удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.