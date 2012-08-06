Арештовано подружжя, що вбило усиновлених доньок

У Луганській області міський суд Краснодона ухвалив рішення заарештувати подружжя, яке підозрюється у вбивстві двох усиновлених доньок.

Як передає кореспондент УНІАН про це сьогодні журналістам повідомила керівник Відділу зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Луганській області Тетяна Погукай.

За її словами, 22-річна донька подружжя, яка зізналася, що вивозила тіла сестер у лісосмугу і разом із батьком один труп спалила, а інший закопала, перебуває на підписці про невиїзд.

«Зараз встановлюються мотиви злочину, опитуються сусіди і знайомі сім`ї. Більшість з них говорять, що в цілому сім`я, а також мати сімейства була дуже потайливою, проте, дійсні причини злочину будуть з`ясовані», - сказала Т.Погукай.

При цьому вона відзначила, що жінка досі не надає свідчень у цій справі.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня в селищі Семейкіно Красно донського району Луганської області чоловік і жінка, пересуваючись на мотоциклі, викрали 3-річну дівчинку Кристину Кабакову і відвезли на мотоциклі в невідомому напрямі.

Вночі 31 липня міліція знайшла викрадену дівчинку живою і здоровою в будинку викрадачів. 1 серпня з`ясувалося, що жінка, яка викрала дівчинку, в 2011 році вбила двох усиновлених дітей – дівчаток 3 і 4 років, а вкрасти Кристину вирішила, щоб приховати одне з вбивств.

Водночас в службі у справах дітей запевняють, що ця сім`я характеризується всіма позитивно, жінка є «матір`ю-героїнею» і в даний час виховує 8 рідних дітей і 1 усиновленого хлопчика – брата вбитих дівчаток.

Порушено кримінальну справу за ст.146 Кримінального кодексу України (викрадення людини). Крім того, стосовно жінки порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених п.п. 2,4,13 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Надалі ці два справи будуть об`єднані в одне провадження. Встановлюється ступінь провини її чоловіка і 22-річної доньки, які також брали участь у вбивстві дітей.

2 серпня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно завідувача сектора опіки і опікування виконавчого комітету Красно донської міської ради за ознаками злочину, передбаченого ст. 367 ч.2 (службова халатність) КК України. Справу порушено за фактом неналежного виконання чиновником обов`язків із забезпечення нагляду за діяльністю всиновлювачів, що привело до тяжких наслідків - смерті дітей.