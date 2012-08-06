Водолази знайшли у Дніпрі тіла зниклих батька і сина

У Дніпрі біля Нової Каховки водолази МНС виявили тіла зниклих у суботу 33-річного батька з 5-річним сином.

Як повідомляє прес-служба Територіального управління МНС у Херсонській області, 5 серпня о 10.25 їх тіла були виявлені водолазною групою МНС і направлені на судово-медичну експертизу.

Проводиться розслідування.