Чиновники кажуть, що перевіряли сім'ю, в якій убили усиновлених дітей

Заступник губернатора Луганської області Анатолій Івченко і начальник служби у справах дітей Луганської ОДА Раїса Родіна запевняють, що співробітники соціальних служб перевіряли сім`ю «матері-героїні», в якій було убито двох дівчаток, яких удочерили.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції Р.Родіна заявила, що сім`я, де мати і батько підозрюються у вбивстві двох дівчаток, яких вони удочерили, перебувала у полі зору медичних працівників, дільничного інспектора, служби у справах дітей.

«Працівники відвідували цю сім`ю з періодичністю у три місяці, проте їх або не пускали до квартири, або мати була з дітьми на вулиці і говорила: мовляв, ось діти, вони зі мною гуляють на вулиці. Працівники соцслужб не завжди могли застати батьків вдома або ж зустрічалися з ними на вулиці», - сказала Р.Родіна.

При цьому на зауваження журналістів про те, що перше вбивство дівчинки сталося через місяць після її удочеріння, на запитання, чи проводилися у цей час перевірки сім`ї, Р.Родіна відповіла: «Батьки говорили, що діти у наявності. Приходили і соціальні педагоги, і педіатри, мати показувала цих дітей. Залишається загадкою, кого вона показувала».

Також чиновник сказала, що дітей за фотографіями працівники не звіряли.

У свою чергу, А.Івченко заявив, що зараз не можна стверджувати, що двох дівчаток у сім`ї «матері-героїні» було вбито.

«Давайте коректніше висловлюватися, триває слідство, ми не можемо так стверджувати», - сказав А.Івченко.

Як повідомляв УНІАН, в селищі Сімейкіне Краснодонського району Луганської області 30 липня чоловік і жінка викрали 3-річну Кристину Кабакову і вивезли на мотоциклі у невідомому напрямі.

31 липня вночі міліція знайшла викрадену дівчинку живою і здоровою в будинку у викрадачів.

1 серпня з`ясувалося, що жінка, яка викрала дівчинку, у 2011 році убила двоє прийомних дітей - дівчаток 3 і 4 років, а вкрасти Кристину вирішила, щоб приховати одне з убивств.

Водночас у службі у справах дітей запевнили, що ця сім`я характеризується усіма позитивно, жінка є матір`ю-героїнею і в даний час виховує 8 рідних дітей і прийомну дитину – брата убитих дівчаток.

Порушено кримінальну справу за ст. 146 Кримінального кодексу України (викрадання людини).

Крім того, щодо жінки порушено кримінальну справу за пп. 2, 4, 13 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Надалі ці дві справи будуть об`єднані в одне провадження. Встановлюється ступінь провини її чоловіка і 22-річної дочки, які також брали участь у вбивстві дітей.

2 серпня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу щодо завідувача сектором опіки і опікування виконавчого комітету Красно донської міської ради за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість).