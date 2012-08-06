Дніпропетровська область заборонила ввезення м'яса із Запоріжжя

Дніпропетровська область заборонила з понеділка, 6 серпня, ввезення свійських і диких свиней, сирого м`яса свиней, усіх видів м`ясних продуктів тваринного походження, кормів тощо з території Запорізької області, де виявлено вірус африканської чуми свиней.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Любович.

За його словами, відповідне розпорядження підписав голова ОДА Олександр Вілкул.

О.Любович відзначив, що прийнято рішення перевести свинокомплекси і свиноферми Дніпропетровської області в закритий режим роботи, що передбачає спеціальний санітарний режим, обмеження доступу населення до комплексів, санітарну обробку робітників і транспорту.

Крім того, на кордоні області здійснюватиметься контроль за транспортом, що перевозить худобу, м`ясопродукти і корми для худоби.

Також у Дніпропетровській області посилено акцент на інформуванні населення, організацій у сфері торгівлі, громадського харчування, туризму і транспорту про небезпеку збудника африканської чуми свиней і недопущення її занесення з сусіднього регіону.

Як повідомляв УНІАН, Україна заборонила експорт свиней і продукції з них із Запорізької області у зв`язку із спалахом на території області захворювання африканською чумою свиней (АЧС).

Вірогідним джерелом інфекції могло бути завезення відпочивальниками з Російської Федерації збудника хвороби з харчовими продуктами тваринного походження.

У вогнищі виникнення хвороби здійснюються оперативні ветеринарно-санітарні заходи.

Нагадаємо, Білорусь з 3 серпня заборонила ввезення свинини із Запорізької області України через розповсюдження в регіоні африканської чуми свиней.

У свою чергу, Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд) ухвалила рішення посилити контроль в пунктах пропуску через державний кордон Росії в Білгородській області у зв`язку із спалахом африканської чуми свиней в Україні.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней – висококонтагіозне захворювання, що протікає в гострій формі, характеризується швидкою течією і великою смертністю тварин (98-100%). Засобів лікування і специфічної профілактики цієї хвороби немає.

Для людини африканська чума свиней небезпеки не представляє.