Кременчук може залишитися без питної води

Через спеку Кременчук (Полтавська область) може перестати користуватися водою з річки Дніпро і залишитися без питної води.

Про це у понеділок, 6 серпня, під час засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій заявив головний санітарний лікар Кременчука Віктор Самойленко.

За його словами, через спеку в Дніпрі погіршується якість води.

У зв`язку з цим КП «Кременчукводоканал» знадобиться більше реагентів для очищення води, але на даний момент у підприємства в наявності лише їх тижневий запас.

«Тоді постає питання забезпечення міста водою. Колонки місто водою не забезпечать, потрібно організувати підвезення води», - сказав В.Самойленко.

Щоб покращити якість води в Дніпрі, підвищити зміст рівня кисню в річці, який на сьогодні є критичним, запобігти фактам загибелі риби, мерія вважає за необхідне збільшити спуски води з боку Кременчуцької ГЕС.

Відповідні рекомендації мер міста Олег Бабаєв відправив до Державного агентства з водних ресурсів, проте ГЕС на звернення влади поки що не реагує.

Як повідомляв УНІАН, в перший тиждень серпня по всій Україні стоїть спекотна і суха погода. Зокрема, за даними Гідрометцентру, завтра, 7 серпня, в Україні буде сухе і дуже спекотно - до 42°.

На початку серпня через спеку в Дніпрі біля Кременчука було зафіксовано масовий мор риби.