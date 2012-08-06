Молодий хлопець наклав на себе руки, стрибнувши з моста у Дніпро

16:56, 06 серпня 2012
Новини регіонів
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Тіло не знайшли

У Кременчуці (Полтавська область) з моста у Дніпро, намагаючись покінчити життя самогубством, стрибнув молодий хлопець.

Про це УНІАН повідомили у міському управлінні міліції.

За їхніми даними, в ніч на понеділок, 6 серпня, до чергової частини Кременчуцького міськуправління міліції надійшло повідомлення про те, що невідомий хлопець хоче стрибнути з моста.

Свідки події всіляко намагалися умовити його не робити цього, проте молодий чоловік їх не послухав.

«Він стрибнув з висоти близько 20 метрів. Люди не бачили, щоб він випірнув і плив до берега. За словами свідків, на зап`ястях рук хлопця вони змогли побачити порізи», - повідомила прес-секретар міськуправління міліції Ганна Васенко.

За її словами, після повідомлення про подію на місце виїхали рятувальники, “швидка допомога”, міліція і водолази.

При огляді акваторії Дніпра в районі моста труп хлопця не було знайдено. Сьогодні водолази продовжують його пошуки нижче за течією. За цим фактом міліція проводить перевірку.

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