У Донецькій області посилено санітарний контроль

У Донецькій області на даний час посилено ветеринарно-санітарний контроль через захворювання свиней у сусідній Запорізькій області на африканську чуму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної державної адміністрації, 31 липня на території Приморського району Запорізької області було зареєстровано випадок захворювання свиней на африканську чуму. Тому у Донецьку під керівництвом заступника губернатора Валерія Лукашенка пройшло засідання обласної державної надзвичайної протиепізоотичної комісії. На цьому засіданні члени комісії ухвалили рішення посилити ветеринарно-санітарний контроль на території регіону і не допустити занесення збудника хвороби у Донецьку область.

За підсумками наради ухвалено рішення провести цілий комплекс спеціальних заходів на забезпечення ефективної роботи у цьому напрямі.

Як повідомляв УНІАН, Україна заборонила експорт свиней і продукції з них із Запорізької області у зв`язку зі спалахом на території області захворювання африканською чумою свиней (АЧС).

Ймовірним джерелом інфекції могло бути завезення відпочиваючими з Російської Федерації збудника хвороби з харчовими продуктами тваринного походження.

В осередку виникнення хвороби вживаються оперативні ветеринарно-санітарні заходи.

Нагадаємо, Білорусь з 3 серпня заборонила ввезення свинини із Запорізької області України через поширення в регіоні африканської чуми свиней.

У свою чергу, Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд) ухвалила рішення посилити контроль в пунктах пропуску через державний кордон Росії у Білгородській області у зв`язку зі спалахом африканської чуми свиней в Україні.

Дніпропетровська область заборонила з понеділка, 6 серпня, ввезення домашніх і диких свиней, сирого м`яса свиней, усіх видів м`ясних продуктів тваринного походження, кормів і тощо з території Запорізької області, де виявлено вірус африканської чуми свиней.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней – высококонтагіозне захворювання, яке проходить у гострій формі, характеризується швидкою плинністю і великою смертністю тварин (98-100%). Засобів лікування і специфічної профілактики даної хвороби немає.

Для людини африканська чума свиней не є небезпечною.