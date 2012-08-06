Блискавка влучила в дерево, під яким сховалися люди: є жертви

У Чернівецькій області від удару блискавки загинула людина, ще троє – травмовані.

Як сьогодні повідомляє сайт МНС України, 3 серпня у селі Котелево Новоселицького району блискавка влучила у дерево, під яким заховалися люди, щоб перечекати грозу. Внаслідок цього загинув місцевий житель, 1984 року народження. Ще двоє місцевих мешканок - дівчатка 2003 та 2007 років народження, та жителька села Несвоя Новоселицького району, 1992 року народження, отримали травми.

З діагнозом "ураження грозовим розрядом" їх госпіталізовано до Новоселицької центральної районної лікарні. Наразі їхній стан - стабільний.

