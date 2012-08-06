Дніпропетровщина: сімейний лікар викрав 16-річну дівчину

У Дніпропетровській області затримано 30-річного сімейного лікаря, який викрав, утримував впродовж двох тижнів і ґвалтував 16-річну дівчину.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язхків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

За інформацією ВЗГ, 19 липня від жительки міста Тернівка до міліції надійшло повідомлення про зникнення її неповнолітньої дочки. За цим фактом було порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. 3 серпня заявниця повідомила, що дочка знайшлася. У ході слідства дівчина повідомила правоохоронцям про те, що її викрав невідомий чоловік, утримував у підвалі гаража і неодноразово ґвалтував.

З’ясувалося,що 3 серпня до лікаря зателефонували громадяни і поскаржилися на галас, який лунає з його гаражу, на що він відповів, що забув вимкнути радіо. Того ж дня він відвіз дівчину на околицю міста, пригрозив, щоб вона нічого нікому не розповідала, за що пообіцяв 3 тис. грн і новий мобільний телефон.

Слідчим відділом Тернівського райвідділу міліції порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Зловмисник заарештований. Ведеться слідство.