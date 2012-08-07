У Тернопілі під час пожежі в будинку вибухнув газовий балон, постраждалих немає.

Як повідомляє прес-служба МНС, до оперативно-диспетчерської служби Територіального управління МНС в Тернопільській області надійшло повідомлення про те, що у Тернополі на вул. Квітковій,236, на території садового товариства «Ювілейний» горить дачний будинок.

На місце події одразу виїхали 2 підрозділи МНС: частина спеціальної-пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення та державна пожежно-рятувальна частина №3 Територіального управління МНС в області.

Під час гасіння пожежі вибухнуло газобалонне обладнання, внаслідок якого частина будівлі була зруйнована. Загалом завдяки злагодженим діям рятувальників пожежу було погашено в найкоротші терміни, врятовано дві будівлі та матеріальні цінності на суму 32 тис грн. Під час пожежі ніхто не постраждав. Причини та збитки встановлюються.