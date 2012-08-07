Морська вода біля берегів Одеси відповідає санітарним нормам

Станом на 6 серпня якість морської води біля пляжів Одеси за санітарно-мікробіологічними показниками відповідає вимогам Державних санітарних норм і правил охорони прибережних вод морів від забруднення в місцях водокористування населення.

Про це повідомляє Управління інформації Одеської міськради з посиланням на МіськСЕС.

У муніципальному управлінні нагадали, що 1 серпня головний санітарний лікар Приморського району Одеси видав постанову про тимчасову заборону морського водокористування на деяких пляжах, зокрема, на пляжах «Відрада», «Чайка», «Курортний» і «Золотий берег» у зв`язку з погіршенням якості морської води».

На думку фахівців-екологів, купальщикам не слід побоюватися водоростей в теплій морській воді біля самої кромки пляжів. Зокрема, голова Громадської ради при Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища Одеської області Юрій Геращенко вважає, що «плями з водоростями, що з`явилися кілька днів тому, не представляють небезпеки для людей, але і купатися в їх гущавині, в 3-5-метровій смузі біля пляжів не варто».

«Цвітіння моря» біля берегової кромки, на його думку, пов`язано з надходженням в морську воду стоків прісної води: 35-38-градусна жара і не завжди очищені стоки спровокували рясний розвиток водоростей.