Високого чиновника підозрюють у махінаціях із грошима для багатодітних сімей

Одного з колишніх заступників губернатора Київської області підозрюють в махінаціях з грошима для багатодітних сімей, стосовно нього порушено кримінальну справу.

Як повідомляє журнал "Фокус" з посиланням на наявне в розпорядженні рішення суду, колишнього чиновника звинувачують в перевищенні владі та підробці документів у процесі реалізації добродійного проекту «Зігрій любов`ю дитину».

У документі зазначається, що він підписав документ, в якому замість реквізитів на переказ грошей Київській облдержадміністрації були дані недержавного фонду «Велика родина».

«Таким чином, було підірвано авторитет адміністрації через невиконання обов`язків з надання добродійної допомоги чотирьом сім`ям», - говориться в постанові.

Крім того, в документі йдеться, що службовці адміністрації неодноразово пропонували багатодітним сім`ям вирішити питання соціально-побутових питань за умови виділення значно менших сум, ніж ті мали одержати за документами.

Зараз підозрюваний перебуває на підписці про невиїзд.

Проект «Зігрій любов`ю дитину» було започатковано в 2007 році за ініціативи тодішнього Президента України Віктора Ющенка. В рамках його реалізації за рахунок українських бізнесменів обіцяли покращити житлові умови багатодітним сім`ям. Головою Нацради стала донька Президента Віталіна Ющенко.

Фонд «Велика родиина», що фігурує в справі, зараз очолює голова Київської облдержадміністрації в 2006-2009 роках Віра Ульянченко.