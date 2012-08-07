У Єнакієвому горів будинок: 7 осіб госпіталізовано

У Єнакієвому Донецької області у результаті пожежі, яка сталася 4 серпня в дев`ятиповерховому житловому будинку малосімейного типа, 7 осіб було госпіталізовано, а 42 - відселено до готелю і Центру соцобслуговування міськради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, в будинку, де сталася пожежа, налічувалося 152 квартири, з них було заселено 112 квартир, в яких зареєстровано 144 особи (6 осіб проживали без реєстрації).

У результаті пожежі були знищені покрівля і перекриття на площі 840 кв. м, постраждали 54 квартири, з них 33 знищені повністю, також знищено вогнем 21 балкон.

Під час пожежі ланками бійців МНС було врятовано 28 осіб: 4 особи - за допомогою автодрабини, 24 особи виведені з житлового будинку по стаціонарних сходах.

Причина пожежі встановлюється.