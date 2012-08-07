Хмельниччина: сімейними формами виховання охоплено 77% сиріт

На Хмельниччині сімейними формами виховання охоплено 77,5% дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Хмельницької облдержадміністрації.

Зокрема, в області сформований банк потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків та батьків-вихователів, у якому на 1 липня цього року перебувало 49 сімей.

Загалом, протягом І півріччі 2012 року створено 8 прийомних сімей, до яких влаштовано 14 дітей, позбавлених батьківського піклування; 6 дітей влаштовано у раніше створені прийомні сім’ї.

Всього на 01 липня 2012 року у Хмельницькій області функціонує 14 дитячих будинків сімейного типу та 84 прийомних сім’ї, в яких виховується 247 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.