Львівщина: після весілля до лікарні потрапило 39 гостей
09:43, 07 серпня 2012Новини регіонів
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З гострим отруєнням
У Львівській області з діагнозом харчове отруєння та гострий ентероколіт госпіталізовано 39 осіб (у тому числі 5 дітей та 2 громадян Польщі), які 5 серпня святкували весілля у с. Заболотці та вживали страви домашнього приготування.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій.
Постраждалих учора, 6 серпня, було доставлено до інфекційного відділення Бродівської центральної районної лікарні.
Станом на 7 год. 7 серпня госпіталізовані знаходяться у стані середнього ступеня тяжкості.
Фахівцями районної СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.
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