У Євпаторії у басейні готелю втопився 4-річний хлопчик

Співробітники міліції проводять перевірку за фактом нещасного випадку в басейні одного з готелів у Євпаторії: потонув 4-річний хлопчик, який приїхав на півострів разом з батьками з Луганської області, повідомила прес-служба головного управління МВС України в Криму.

Інцидент стався 3 серпня.

"За словами батьків дитини, близько 22 годин вони із синочком перебували на внутрішній території готелю. Подружня пара буквально на кілька хвилин відвернулася для проглядання фотографій. Коли батьки спохопилися і почали шукати сина, хлопчик вже був у розташованому неподалік басейні. Незважаючи на надану першу медичну допомогу, дитину врятувати не вдалося. Бригада медиків, що прибула, лише констатувала смерть хлопчика", - йдеться у прес-релізі.

За попередньою інформацією, дитина виховувалася в благополучній сім`ї.