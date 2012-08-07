У Криму упав у воду і затонув приватний гелікоптер

Учора, 6 серпня, о 21 годині 25 хвилин у Сакському районі Криму в акваторії Чорного моря, на відстані 200 м від берега, приватний гелікоптер „Robinson R44” через відмову муфти привода гвинта упав у воду та затонув.

Як повідомляє прес-служба МНС України, пілот (житель м. Харків) самостійно дістався до берега, медичної допомоги не потребує.

Залишок пального на борту становив 30 л.