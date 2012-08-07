На Закарпатті у пожежі загинуло немовля

У Закарпатській області внаслідок пожежі загинула одномісячна дитина.

Як повідомили УНІАН в Управлінні Держтехногенбезпеки у Закарпатській області, трагедія сталася учора ввечері у с. Чорна Тиса Рахівського району.

За попередніми даними, займання стало наслідком порушення правил пожежної безпеки під час користування пічним опалення.

Як з’ясувалося, того вечора мати розпалила грубку й відлучилася на деякий час з обійстя, а коли повернулася, будинок, в якому перебувало двоє дітей 2012 та 2010 років народження, вже був охоплений полум’ям.

Жінка відразу винесла немовлят на свіже повітря та викликала «швидку» й рятувальників. Одномісячного хлопчика було госпіталізовано до реанімаційного відділення Рахівської районної лікарні. У нього медики діагностували термічні опіки ІІІ ступеню голови, обличчя, тулуба, рук та ніг (55% тіла), а також опіки верхніх дихальних шляхів. На жаль, всі намагання лікарів врятувати дитині життя виявилися марними, близько 6-ї ранку вона померла, йдеться в повідомленні.