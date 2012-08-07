У Вінниці 19-річна дівчина випала з шостого поверху
12:33, 07 серпня 2012Новини регіонів
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Стан стабільно тяжкий
У Вінниці 19-річна дівчина випала з 6-го поверху житлового будинку й залишилась живою.
Про це повідомляє прес-служба теруправління МНС у Вінницькій області.
За повідомленням, 6 серпня з 6-го поверху житлового будинку по вулиці К.Маркса, 48 а за невідомих обставин випала 19-річна місцева жителька.
Постраждала була доставлена працівниками швидкої допомоги в міську клінічну лікарню №2 з діагнозом «політравма».
Стан потерпілої стабільно тяжкий. Обставини з’ясовуються.
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