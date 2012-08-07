У лимані рибалка виловив сіткою гранатомет
16:02, 07 серпня 2012Новини регіонів
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Неподалік Одеси
Під час рибного промислу в Хаджибейському лимані, що на північній околиці Одеси, у сітку місцевого рибалки разом із рибою попався гранатомет, повідомили сьогодні УНІАН у Відділі зі зв`язків із громадськістю Управління МВС України в Одеській області.
Одесит відвіз зброю до найближчого відділення міліції.
Співробітники Роздільнянського РВВС направили гранатомет на експертизу, уточнили в міліції.
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