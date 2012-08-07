В Ужгороді у тубдиспансері повісився 30-річний пацієнт

Зробив він це прямо в палаті, в якій проходив лікування. Співрозмовник Mукачево.net каже, що пацієнту К. було трохи більше 30-ти. Прізвище ми не називаємо з етичних міркувань.

Зараз в диспансері на Нахімова купа слідчих. Вони опитують всіх співробітників ОТМО "Фтизіатрія" та чергового лікаря.

Основна версія слідства - пацієнт повісився через невиліковний діагноз. Жити йому залишалося зо два місяці.

Також співрозмовник з сказав, що керівництво обласного тубдиспансеру старається зробити так, аби історія не набула розголосу в ЗМІ. Саме тому від п`ятниці до сьогодні ніде не було інформації про цю подію, повідомляє Мукачево.net.