На Дністрі врятували шістьох відпочивальників на надувному матрасі
08:58, 08 серпня 2012Новини регіонів
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Віднесли великі хвилі
На Хмельниччині врятовано шістьох осіб. Вчора у Хмельницькій області біля с. Рудківці Новоушицького району було врятовано шістьох осіб, які на надувному матраці не могли самостійно дістатися берега Дністра через великі хвилі.
Як повідомляє прес-служба МНС, шістьох жителів Вінниці у задовільному стані доставлено до берега.
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