На Дністрі врятували шістьох відпочивальників на надувному матрасі

На Хмельниччині врятовано шістьох осіб. Вчора у Хмельницькій області біля с. Рудківці Новоушицького району було врятовано шістьох осіб, які на надувному матраці не могли самостійно дістатися берега Дністра через великі хвилі.

Як повідомляє прес-служба МНС, шістьох жителів Вінниці у задовільному стані доставлено до берега.